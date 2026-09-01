Balade Moto Ancenis-Saint-Géréon
dimanche 20 septembre 2026 · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Balade Moto
La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez participer à la balade moto et une randonnée pédestre, le dimanche 20 septembre !
Le 20 septembre 2026, « L.A’ Rideuses » organise la journée du don de la moelle, (journée de Cyprien) à la Charbonnière sur Ancenis, là où tout a commencé.
Avec la participation de Transhépate.
Au programme :
Les balades moto le matin, 93 km –>Inscriptions de tous les motards, y compris la sécurité : HelloAsso (voir billets ci-dessus)
RdV à partir de 9h00, 1er départ 09h55, second départ 10h35.
Pause à mi-chemin avec café, brioche.
La randonnée pédestre : inscriptions 9h00 départ 9h30.
Pause avec café, brioche.
Jumbo l’après-midi, 72 km –> Inscriptions pour le Jumbo : Jean-Luc 06 22 01 90 09
Pause à mi-chemin avec café, brioche.
Déjeuner possible sur place (offert aux bénévoles et aux motards de sécu)
Bar disponible. .
La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 95 02 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join us for a motorcycle ride and a hike on Sunday, September 20!
L’événement Balade Moto Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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