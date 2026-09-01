Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Balade Moto

La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez participer à la balade moto et une randonnée pédestre, le dimanche 20 septembre !

Le 20 septembre 2026, « L.A’ Rideuses » organise la journée du don de la moelle, (journée de Cyprien) à la Charbonnière sur Ancenis, là où tout a commencé.

Avec la participation de Transhépate.

Au programme :

Les balades moto le matin, 93 km –>Inscriptions de tous les motards, y compris la sécurité : HelloAsso (voir billets ci-dessus)

RdV à partir de 9h00, 1er départ 09h55, second départ 10h35.

Pause à mi-chemin avec café, brioche.

La randonnée pédestre : inscriptions 9h00 départ 9h30.

Pause avec café, brioche.

Jumbo l’après-midi, 72 km –> Inscriptions pour le Jumbo : Jean-Luc 06 22 01 90 09

Pause à mi-chemin avec café, brioche.

Déjeuner possible sur place (offert aux bénévoles et aux motards de sécu)

Bar disponible. .

La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 95 02 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a motorcycle ride and a hike on Sunday, September 20!

L’événement Balade Moto Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis