Balade moto au profit de la Mucoviscidose Triguères
dimanche 27 septembre 2026 · Triguères
Informations pratiques
Triguères
Balade moto au profit de la Mucoviscidose
Route de Melleroy Triguères Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Balade moto au profit de la Mucoviscidose
Départ de la salle des fêtes de Triguères Accueil à Partir de 7h30
Balade moto au profit de la Mucoviscidose
L’accueil se fera à la salle des fêtes de Triguères à partir de 7h30. Le parcours sera de 74 km et le retour est prévue devant l’Epicerie Mell’Pop à Melleroy.
Bar et restauration à l’arrivée. .
Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 44 28 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Motorcycle Ride to Benefit Cystic Fibrosis
Departure from the Triguères community hall Registration begins at 7:30 a.m.
L’événement Balade moto au profit de la Mucoviscidose Triguères a été mis à jour le 2026-08-23 par OT 3CBO