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AGENDA · Triguères

Balade moto au profit de la Mucoviscidose Triguères

dimanche 27 septembre 2026 · Triguères

Balade moto au profit de la Mucoviscidose Triguères

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Route de Melleroy
Ville
45220 Triguères
Département
Loiret
Tarif

Triguères

Balade moto au profit de la Mucoviscidose

Route de Melleroy Triguères Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Balade moto au profit de la Mucoviscidose
Départ de la salle des fêtes de Triguères Accueil à Partir de 7h30
Balade moto au profit de la Mucoviscidose

L’accueil se fera à la salle des fêtes de Triguères à partir de 7h30. Le parcours sera de 74 km et le retour est prévue devant l’Epicerie Mell’Pop à Melleroy.

Bar et restauration à l’arrivée.   .

Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 44 28 23 

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English :

Motorcycle Ride to Benefit Cystic Fibrosis
Departure from the Triguères community hall Registration begins at 7:30 a.m.

L’événement Balade moto au profit de la Mucoviscidose Triguères a été mis à jour le 2026-08-23 par OT 3CBO