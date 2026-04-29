Blou

Balade moto

Route de Longué Blou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 13:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Une balade moto de 95 km vous est proposée au profit de l’association au cœur des Flots située à Brion. Cette association agit pour la prévention du suicide des jeunes.

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Route de Longué Blou 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 59 52 37

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English :

A 95 km motorcycle ride to raise funds for the Au C?ur des Flots association in Brion. This association works to prevent suicide among young people.

L’événement Balade moto Blou a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME