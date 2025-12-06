Balade moto Près de Terrena Candé
Près de Terrena Centre de secours Candé Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-06 13:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Balade moto organisée le samedi 6 décembre au profit du téléthon.
L’association Kan-D-Potes organise une balade moto de 80 kms au profit du téléthon.
Toutes cylindrés à partir de 125cm3
5€/casque .
Près de Terrena Centre de secours Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 69 54 12 kandpotes@gmail.com
English :
Motorcycle ride organized on Saturday December 6 in aid of the Telethon.
German :
Motorradtour, die am Samstag, den 6. Dezember zugunsten des Telethons organisiert wird.
Italiano :
Giro in moto organizzato sabato 6 dicembre a favore di Telethon.
Espanol :
Paseo en moto organizado el sábado 6 de diciembre en beneficio del Teletón.
