UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Candé

Balade moto Près de Terrena Candé

samedi 5 décembre 2026 · Près de Terrena · Candé

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Près de Terrena
Adresse
Centre de secours
Ville
49440 Candé
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5 5

Candé

Balade moto

Près de Terrena Centre de secours Candé Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 13:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Balade moto organisée le samedi 5 décembre 2026 au profit du téléthon.
L’association Kan-D-Potes organise une balade moto au profit du téléthon.
Toutes cylindrés à partir de 125cm3
5€/casque   .

Près de Terrena Centre de secours Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 98 71 37  kandpotes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Motorcycle ride organized on Saturday, December 5, 2026, to benefit the Telethon.

L’événement Balade moto Candé a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Anjou bleu

À voir aussi à Candé (Maine-et-Loire)