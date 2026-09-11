Balade moto Près de Terrena Candé
samedi 5 décembre 2026 · Près de Terrena · Candé
Informations pratiques
Candé
Balade moto
Près de Terrena Centre de secours Candé Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 13:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Balade moto organisée le samedi 5 décembre 2026 au profit du téléthon.
L’association Kan-D-Potes organise une balade moto au profit du téléthon.
Toutes cylindrés à partir de 125cm3
5€/casque .
Près de Terrena Centre de secours Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 98 71 37 kandpotes@gmail.com
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English :
Motorcycle ride organized on Saturday, December 5, 2026, to benefit the Telethon.
L’événement Balade moto Candé a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Anjou bleu
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