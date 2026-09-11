Balade moto Près de Terrena Candé

Informations pratiques

Candé

Balade moto

Près de Terrena Centre de secours Candé Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 13:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Balade moto organisée le samedi 5 décembre 2026 au profit du téléthon.

L’association Kan-D-Potes organise une balade moto au profit du téléthon.

Toutes cylindrés à partir de 125cm3

5€/casque .

Près de Terrena Centre de secours Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 98 71 37 kandpotes@gmail.com

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English :

Motorcycle ride organized on Saturday, December 5, 2026, to benefit the Telethon.

L’événement Balade moto Candé a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Anjou bleu