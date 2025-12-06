Balade moto des Mères et Pères Noël 2025 Parking des Bercagnes Falaise

Balade moto des Mères et Pères Noël 2025

Parking des Bercagnes Boulevard des Bercagnes Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Balade moto des Mères et Pères Noël 2025, au départ de la Place des Bercagnes

Départ à 10h00 (accueil à partir de 9h30)

Diverses animations auront lieu sur place

– Concours du pull le plus moche de Noël, dons libre

– Rencontre et photos avec Le Père Noël (5€ forfait tirage numérique).

– Crêpes , galettes et boissons sur place toute la matinée

Retour de la balade pour 12h30

Il est recommandé pour la fluidité de réserver son inscription au casque sur le site de l’association pour plus de fluidité (inscription sur place possible) .

Parking des Bercagnes Boulevard des Bercagnes Falaise 14700 Calvados Normandie

English : Balade moto des Mères et Pères Noël 2025

Mères et Pères Noël 2025 motorcycle ride, departing from Place des Bercagnes

Departure at 10:00 a.m. (welcome from 9:30 a.m.)

Several activities will take place on site.

Catering and refreshments (crêpes and galettes).

