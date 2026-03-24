Balade moto et balade pédestre Stade de foot Oisseau-le-Petit

Balade moto et balade pédestre

Stade de foot Rue du Stade Oisseau-le-Petit Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Au profit de l’association Le Rep’Air.

Les associations Le Rep’Air et Les Roule-Molo organisent une balade moto (60 kilomètres) et une balade pédestre (4 kilomètres) le dimanche 26 avril 2026 au départ du Stade de foot de Oisseau-le-Petit.

Programme

– 13h30 rassemblement

– 14h départs marche et balade moto

– 15h30 conférence sur le cancer au sein du couple par Carole Laurençon, thérapeute relationnelle

– 16h30 pot de l’amitié à la salle polyvalente

Tarifs 3€ par marcheur 5€ par casque, sans inscription.

Informations au 06 08 77 28 59. .

Stade de foot Rue du Stade Oisseau-le-Petit 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 77 28 59

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English :

To benefit the Le Rep’Air association.

L’événement Balade moto et balade pédestre Oisseau-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Alpes Mancelles