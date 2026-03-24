Balade moto et balade pédestre Stade de foot Oisseau-le-Petit
Balade moto et balade pédestre Stade de foot Oisseau-le-Petit dimanche 26 avril 2026.
Balade moto et balade pédestre
Stade de foot Rue du Stade Oisseau-le-Petit Sarthe
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Au profit de l’association Le Rep’Air.
Les associations Le Rep’Air et Les Roule-Molo organisent une balade moto (60 kilomètres) et une balade pédestre (4 kilomètres) le dimanche 26 avril 2026 au départ du Stade de foot de Oisseau-le-Petit.
Programme
– 13h30 rassemblement
– 14h départs marche et balade moto
– 15h30 conférence sur le cancer au sein du couple par Carole Laurençon, thérapeute relationnelle
– 16h30 pot de l’amitié à la salle polyvalente
Tarifs 3€ par marcheur 5€ par casque, sans inscription.
Informations au 06 08 77 28 59. .
Stade de foot Rue du Stade Oisseau-le-Petit 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 77 28 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To benefit the Le Rep’Air association.
L’événement Balade moto et balade pédestre Oisseau-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Alpes Mancelles