Balade moto et repas-concert les Meltic Frogs Music Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre

Balade moto et repas-concert les Meltic Frogs Music Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre samedi 6 septembre 2025.

Balade moto et repas-concert les Meltic Frogs Music

Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 23:00:00

2025-09-06

Balade moto (toutes les motos sont bienvenues sur réservation) avec une petite collation sur la route suivie d’un apéro/repas concert avec les MELTIC FROGS. Ouvert à tous.

Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Motorcycle ride (all bikes welcome on reservation) with a snack along the way, followed by an aperitif/meal concert with the MELTIC FROGS. Open to all.

German :

Motorradtour (alle Motorräder sind auf Vorbestellung willkommen) mit einem kleinen Imbiss unterwegs und anschließendem Aperitif/Mahlzeitkonzert mit den MELTIC FROGS. Offen für alle.

Italiano :

Giro in moto (tutte le moto sono benvenute su prenotazione) con uno spuntino lungo il percorso seguito da un concerto-aperitivo con i MELTIC FROGS. Aperto a tutti.

Espanol :

Paseo en moto (todas las motos son bienvenidas previa reserva) con un tentempié por el camino seguido de un concierto aperitivo/comida con los MELTIC FROGS. Abierto a todos.

L’événement Balade moto et repas-concert les Meltic Frogs Music Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay