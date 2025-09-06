Balade moto et repas-concert les Meltic Frogs Music Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre
Balade moto et repas-concert les Meltic Frogs Music Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre samedi 6 septembre 2025.
Balade moto et repas-concert les Meltic Frogs Music
Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 23:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Balade moto (toutes les motos sont bienvenues sur réservation) avec une petite collation sur la route suivie d’un apéro/repas concert avec les MELTIC FROGS. Ouvert à tous.
.
Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com
English :
Motorcycle ride (all bikes welcome on reservation) with a snack along the way, followed by an aperitif/meal concert with the MELTIC FROGS. Open to all.
German :
Motorradtour (alle Motorräder sind auf Vorbestellung willkommen) mit einem kleinen Imbiss unterwegs und anschließendem Aperitif/Mahlzeitkonzert mit den MELTIC FROGS. Offen für alle.
Italiano :
Giro in moto (tutte le moto sono benvenute su prenotazione) con uno spuntino lungo il percorso seguito da un concerto-aperitivo con i MELTIC FROGS. Aperto a tutti.
Espanol :
Paseo en moto (todas las motos son bienvenidas previa reserva) con un tentempié por el camino seguido de un concierto aperitivo/comida con los MELTIC FROGS. Abierto a todos.
L’événement Balade moto et repas-concert les Meltic Frogs Music Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay