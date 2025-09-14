Balade moto Place du Général d’Argencé Herbignac
Balade moto Place du Général d’Argencé Herbignac dimanche 14 septembre 2025.
Balade moto
Place du Général d’Argencé Devant l’église Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2025-09-14 08:30:00
fin : 2025-09-14 13:00:00
Balade moto au profit de l’association SOL HER-BU (Solidarité Herbignac Burkina).
Inscriptions à partir de 8h30, départ à 9h45.
Passager accepté (prévoir équipement casque, blouson). .
Place du Général d’Argencé Devant l’église Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 76 59 88
