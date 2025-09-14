Balade moto Place du Général d’Argencé Herbignac

Balade moto Place du Général d’Argencé Herbignac dimanche 14 septembre 2025.

Balade moto

Place du Général d’Argencé Devant l’église Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 08:30:00
fin : 2025-09-14 13:00:00

Date(s) :
2025-09-14

Balade moto au profit de l’association SOL HER-BU (Solidarité Herbignac Burkina).

Inscriptions à partir de 8h30, départ à 9h45.

Passager accepté (prévoir équipement casque, blouson).   .

Place du Général d’Argencé Devant l’église Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 76 59 88 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade moto Herbignac a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44