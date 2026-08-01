AGENDA · Le Lonzac
Balade moto Le Lonzac
dimanche 9 août 2026 · Le Lonzac
Informations pratiques
Le Lonzac
Balade moto
Le Lonzac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Départ de la balade 9 h Café offert Possibilité repas sur réservation au Snack Les Monnaies d’Hier 06.86.78.94.52 .
Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 08 71 17
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English : Balade moto
L’événement Balade moto Le Lonzac a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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