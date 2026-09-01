AGENDA · Plonéour-Lanvern
Balade Moto Plonéour-Lanvern
dimanche 20 septembre 2026 · Plonéour-Lanvern
Informations pratiques
Plonéour-Lanvern
Balade Moto
11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Circuit entre terre et mer de 9h a 12h.
Inscription conseillée.
Gains reversés à l’asso pour la recherche des cancers infantiles.
Organisée par l’association je marche pour vous et Moto TT Chateau Landon .
11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 33 74 37 19
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English :
L’événement Balade Moto Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Destination Pays Bigouden