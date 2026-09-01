Informations pratiques

Plonéour-Lanvern

Balade Moto

11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Circuit entre terre et mer de 9h a 12h.

Inscription conseillée.

Gains reversés à l’asso pour la recherche des cancers infantiles.

Organisée par l’association je marche pour vous et Moto TT Chateau Landon .

11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 33 74 37 19

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English :

L’événement Balade Moto Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Destination Pays Bigouden