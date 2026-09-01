Balade moto pour Aloïsia Vouvray-sur-Huisne
dimanche 13 septembre 2026 · Vouvray-sur-Huisne
Informations pratiques
Vouvray-sur-Huisne
Balade moto pour Aloïsia
Place de la Mairie Vouvray-sur-Huisne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Balade moto solidaire au profit d’Aloïsia, 13 ans, atteinte du syndrome de Coffin-Siris.
Que vous soyez motard, passager ou simplement sympathisant, votre présence et votre soutien seront les bienvenus.
N’hésitez pas à partager cet événement autour de vous afin de nous aider à rassembler un maximum de participants.
Votre solidarité est précieuse. .
Place de la Mairie Vouvray-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Balade moto pour Aloïsia Vouvray-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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