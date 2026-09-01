Informations pratiques

Vouvray-sur-Huisne

Balade moto pour Aloïsia

Place de la Mairie Vouvray-sur-Huisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Balade moto solidaire au profit d’Aloïsia, 13 ans, atteinte du syndrome de Coffin-Siris.

Que vous soyez motard, passager ou simplement sympathisant, votre présence et votre soutien seront les bienvenus.

N’hésitez pas à partager cet événement autour de vous afin de nous aider à rassembler un maximum de participants.

Votre solidarité est précieuse. .

Place de la Mairie Vouvray-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Balade moto pour Aloïsia Vouvray-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude