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AGENDA · Vouvray-sur-Huisne

Balade moto pour Aloïsia Vouvray-sur-Huisne

dimanche 13 septembre 2026 · Vouvray-sur-Huisne

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
72160 Vouvray-sur-Huisne
Département
Sarthe
Tarif

Vouvray-sur-Huisne

Balade moto pour Aloïsia

Place de la Mairie Vouvray-sur-Huisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Balade moto solidaire au profit d’Aloïsia, 13 ans, atteinte du syndrome de Coffin-Siris.
Que vous soyez motard, passager ou simplement sympathisant, votre présence et votre soutien seront les bienvenus.
N’hésitez pas à partager cet événement autour de vous afin de nous aider à rassembler un maximum de participants.
Votre solidarité est précieuse.   .

Place de la Mairie Vouvray-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Balade moto pour Aloïsia Vouvray-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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