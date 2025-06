Balade moto Parking Carrefour contact Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 6 juillet 2025 09:30

Dordogne

Balade moto Parking Carrefour contact Les plateaux de Graulet Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 09:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Rando moto organisée par le Moto Club. Rendez-vous au parking Carrefour contact.

Depuis plus de trois ans, l’association Rouffignac Moto Club s’agrandit petit à petit. Elle compte actuellement une quinzaine de passionnés de la moto qui se retrouve le premier dimanche de chaque mois à partir du mois de mars. Chaque participant, à tour de rôle, propose sa balade en moto. Le lieu de rendez-vous à lieu au Carrefour Contact de Rouffignac. Alors venez découvrir, dans une ambiance conviviale et à moto, les trésors de la Dordogne. .

Parking Carrefour contact Les plateaux de Graulet

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 11 73

English : Balade moto

Motorcycle ride organized by the Moto Club. Meet at the Carrefour Contact parking lot.

German : Balade moto

Motorradtour, organisiert vom Moto Club. Treffpunkt ist der Parkplatz Carrefour contact.

Italiano :

Giro in moto organizzato dal Moto Club. Ritrovo al parcheggio del Carrefour Contact.

Espanol : Balade moto

Paseo en moto organizado por el Moto Club. Encuentro en el aparcamiento Carrefour Contact.

L’événement Balade moto Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère