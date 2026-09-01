Informations pratiques

Orval

Balade moto solidaire Téléthon Orval

Avenue de Sully Orval Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Participation intégralement reversée au Téléthon. Manifestation organisée par le Moto Club Macadam

Départ depuis le centre socioculturel d’Orval, arrivée Boulodrome d’Orval, 7 route de la Roche. Parcours d’environ 100 km 5 .

Avenue de Sully Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 48 22 92

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English :

All proceeds will be donated to the Telethon. Event organized by the Macadam Motorcycle Club

L’événement Balade moto solidaire Téléthon Orval Orval a été mis à jour le 2026-09-10 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE