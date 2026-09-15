Balade muséale « Musée de la photographie à Charleroi » Espace Culturel du Pays de Nay Nay
samedi 10 octobre 2026 · Espace Culturel du Pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
Balade muséale « Musée de la photographie à Charleroi »
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 14:45:00
Date(s) :
2026-10-10
Le musée de la Photographie à Charleroi, centre d’art contemporain de la Fédération Wallonie-Bruxelles, regorge de photographie en noir et blanc. Portez un nouveau regard sur le monde grâce à des clichés surprenants. .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr
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English : Balade muséale « Musée de la photographie à Charleroi »
L’événement Balade muséale « Musée de la photographie à Charleroi » Nay a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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