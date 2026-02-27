Balade muséale Musée Reina Sofia Madrid Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Balade muséale Musée Reina Sofia Madrid

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Cap sur Madrid pour un voyage à travers l’art moderne espagnol. De Picasso à Dalí, explorez les grands courants du XXᵉ siècle et laissez-vous surprendre par l’énergie créative de la péninsule ibérique. Tout public Durée 45min Réservation souhaitée .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

