Balade muséale Muséum d’Histoire Naturelle Paris Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Balade muséale Muséum d’Histoire Naturelle Paris

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Remontez le fil du temps au cœur du vivant. Fossiles, squelettes et curiosités naturalistes vous plongent dans l’aventure de la vie sur Terre, entre science et émerveillement. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

English :

L’événement Balade muséale Muséum d’Histoire Naturelle Paris Nay a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay