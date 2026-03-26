Balade muséale Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Balade muséale Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Espace Culturel du Pays de Nay Nay samedi 11 avril 2026.
Balade muséale Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Zoologie, botanique, paléontologie, géologie que d’univers à découvrir grâce aux collections de ce muséum riche de surprise grâce à ces plus de 435 000 spécimens et échantillons, essentiellement dans le champ des sciences naturelles. Centre de conservation du patrimoine naturel, il documente la faune, la flore et la géologie de la région Centre-Val de Loire et au-delà. .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr
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English : Balade muséale Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement
L’événement Balade muséale Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Nay a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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