Balade musicale à Doëlan rive droite avec Dre Ar Vinojenn Place de l’Océan Clohars-Carnoët
Balade musicale à Doëlan rive droite avec Dre Ar Vinojenn Place de l’Océan Clohars-Carnoët samedi 1 août 2026.
Clohars-Carnoët
Balade musicale à Doëlan rive droite avec Dre Ar Vinojenn
Place de l’Océan Devant l’office de tourisme Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 20:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Balade musicale de 3 à 4 km. Départ à 18h parking de Beg An Tour à Doëlan rive droite
Aucune difficulté. Sur la parcours, 4 à 5 pauses musicales ou contées.
A 20h30, la soirée se prolonge en musique.
Prévoir son pique-nique. Tables et bancs à disposition.
Une particularité la participation d’artistes présents pour le festival lyrique Les parenthèses musicales de Saint Maurice
Il est indispensable de porter des chaussures adaptées à la randonnée.
Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents qui en sont les seuls responsables. .
Place de l’Océan Devant l’office de tourisme Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 32 70 55 85
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English : Balade musicale à Doëlan rive droite avec Dre Ar Vinojenn
L’événement Balade musicale à Doëlan rive droite avec Dre Ar Vinojenn Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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