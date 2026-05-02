Balade musicale à Doëlan rive droite avec Dre Ar Vinojenn Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Balade musicale à Doëlan rive droite avec Dre Ar Vinojenn

Place de l’Océan Devant l’office de tourisme Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Balade musicale de 3 à 4 km. Départ à 18h parking de Beg An Tour à Doëlan rive droite

Aucune difficulté. Sur la parcours, 4 à 5 pauses musicales ou contées.

A 20h30, la soirée se prolonge en musique.

Prévoir son pique-nique. Tables et bancs à disposition.

Une particularité la participation d’artistes présents pour le festival lyrique Les parenthèses musicales de Saint Maurice

Il est indispensable de porter des chaussures adaptées à la randonnée.

Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents qui en sont les seuls responsables. .

Place de l’Océan Devant l’office de tourisme Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 32 70 55 85

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English : Balade musicale à Doëlan rive droite avec Dre Ar Vinojenn

L’événement Balade musicale à Doëlan rive droite avec Dre Ar Vinojenn Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS