Balade musicale à la rencontre des plantes médiévales Rostrenen
Balade musicale à la rencontre des plantes médiévales Rostrenen mardi 21 octobre 2025.
Balade musicale à la rencontre des plantes médiévales
15 rue de l’abbaye Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-10-21
Au son de mélodies de Hildegard von Bingen, une abbesse et visionnaire du XIIème siècle, cette balade chantée vous transportera au Moyen Âge, au sein du site de l’Abbaye de Bon-Repos. En allant au contact des plantes qui nous entourent, vous serez immergés dans le monde végétal et musical de Hildegard von Bingen, et vous apprendrez à découvrir avec un œil nouveau ces herbes folles que nos pieds foulent au quotidien. Chantées a capella par Maud Haering, ces mélodies de Hildegard qui touchent l’âme et parlent au coeur vous feront peut-être effleurer du bout des doigts un peu de Ciel sur la Terre.
En cas de pluie, la balade aura lieu en intérieur sous forme de conférence chantée. .
15 rue de l’abbaye Rostrenen 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 82 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Balade musicale à la rencontre des plantes médiévales Rostrenen a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Kreiz Breizh