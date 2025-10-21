Balade musicale à la rencontre des plantes médiévales Rostrenen

15 rue de l’abbaye Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-21 10:30:00

Au son de mélodies de Hildegard von Bingen, une abbesse et visionnaire du XIIème siècle, cette balade chantée vous transportera au Moyen Âge, au sein du site de l’Abbaye de Bon-Repos. En allant au contact des plantes qui nous entourent, vous serez immergés dans le monde végétal et musical de Hildegard von Bingen, et vous apprendrez à découvrir avec un œil nouveau ces herbes folles que nos pieds foulent au quotidien. Chantées a capella par Maud Haering, ces mélodies de Hildegard qui touchent l’âme et parlent au coeur vous feront peut-être effleurer du bout des doigts un peu de Ciel sur la Terre.

En cas de pluie, la balade aura lieu en intérieur sous forme de conférence chantée. .

