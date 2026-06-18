Balade musicale Andelot-en-Montagne
Balade musicale Andelot-en-Montagne samedi 4 juillet 2026.
Andelot-en-Montagne
Balade musicale
Andelot-en-Montagne Jura
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
– Une balade facile de 6,5 km, accessible à tous, petits et grands.
– Des intermèdes musicaux tous les 2 km pour faire une pause pour découvrir différents styles et talents locaux.
– Une buvette ambulante accompagnera le parcours.
– Repas du soir Paella géante à l’arrivée, servi dans une ambiance festive à la salle des fêtes.
Pour faciliter l’organisation, nous vous accueillerons entre 17h00 et 17h30, afin de vous remettre les gobelets et bracelets nécessaires avant le départ. .
Andelot-en-Montagne 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Balade musicale
L’événement Balade musicale Andelot-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA