BALADE MUSICALE MAIRIE DE BOULOC Bouloc

MAIRIE DE BOULOC 55 Rue Jean Jaurès Bouloc Haute-Garonne
Début : 2025-09-28 09:30:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-28
Sur les chemins, en chanson
Cette balade musicale vous fera découvrir les paysages de Bouloc et de Villeneuve-lès-Bouloc. Ses 3 arrêts musicaux vous surprendront au détour du chemin.
> Repas tiré du sac
> Dégustation de vins offerte
> 8 km
> Difficulté facile
> Inscription obligatoire 12 .
MAIRIE DE BOULOC 55 Rue Jean Jaurès Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie
English :
Sur les chemins, en chanson
German :
Auf den Wegen, in Liedern
Italiano :
Sulla strada, nella canzone
Espanol :
En la carretera, cantando
