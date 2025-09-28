BALADE MUSICALE MAIRIE DE BOULOC Bouloc

MAIRIE DE BOULOC 55 Rue Jean Jaurès Bouloc Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-09-28 09:30:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

2025-09-28

Sur les chemins, en chanson

Cette balade musicale vous fera découvrir les paysages de Bouloc et de Villeneuve-lès-Bouloc. Ses 3 arrêts musicaux vous surprendront au détour du chemin.

> Repas tiré du sac

> Dégustation de vins offerte

> 8 km

> Difficulté facile

> Inscription obligatoire 12 .

Sur les chemins, en chanson

Auf den Wegen, in Liedern

Sulla strada, nella canzone

En la carretera, cantando

L’événement BALADE MUSICALE Bouloc a été mis à jour le 2025-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE