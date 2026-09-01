BALADE MUSICALE MAISON DES ASSOCIATIONS DE CEPET Cépet

dimanche 27 septembre 2026 · MAISON DES ASSOCIATIONS DE CEPET · Cépet

Informations pratiques

Cépet

BALADE MUSICALE

MAISON DES ASSOCIATIONS DE CEPET 104 Rue du 8 Mai 1945 Cépet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Sur les chemins, en chanson

Cette balade musicale vous fera découvrir les paysages de Cépet à Gargas. Ses 3 arrêts musicaux vous surprendront au détour du chemin.

> Repas tiré du sac

> Dégustation de vins offerte

> 10 km

> Difficulté modérée

> Inscription obligatoire .

MAISON DES ASSOCIATIONS DE CEPET 104 Rue du 8 Mai 1945 Cépet 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69 randos@cc-dufrontonnais.fr

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English :

Sur les chemins, en chanson

L’événement BALADE MUSICALE Cépet a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE