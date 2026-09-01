BALADE MUSICALE MAISON DES ASSOCIATIONS DE CEPET Cépet
dimanche 27 septembre 2026 · MAISON DES ASSOCIATIONS DE CEPET · Cépet
Informations pratiques
Cépet
BALADE MUSICALE
MAISON DES ASSOCIATIONS DE CEPET 104 Rue du 8 Mai 1945 Cépet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Sur les chemins, en chanson
Cette balade musicale vous fera découvrir les paysages de Cépet à Gargas. Ses 3 arrêts musicaux vous surprendront au détour du chemin.
> Repas tiré du sac
> Dégustation de vins offerte
> 10 km
> Difficulté modérée
> Inscription obligatoire .
MAISON DES ASSOCIATIONS DE CEPET 104 Rue du 8 Mai 1945 Cépet 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69 randos@cc-dufrontonnais.fr
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Sur les chemins, en chanson
L’événement BALADE MUSICALE Cépet a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE