Balade musicale Médiathèque Clairvaux-les-Lacs
Balade musicale Médiathèque Clairvaux-les-Lacs samedi 20 décembre 2025.
Balade musicale
Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 11:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Balade musicale à la médiathèque de Clairvaux-les-Lacs le samedi 20 décembre de 11h à 11h30.
Interlude de Noël proposé par par les élèves de l’UMC.
Gratuit .
Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68
English : Balade musicale
L’événement Balade musicale Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2025-12-02 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE