Balade musicale Médiathèque Clairvaux-les-Lacs

Balade musicale

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20 11:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Balade musicale à la médiathèque de Clairvaux-les-Lacs le samedi 20 décembre de 11h à 11h30.

Interlude de Noël proposé par par les élèves de l’UMC.

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Balade musicale

