Balade Musicale en France par la Chorale Philippe de Vitry Eglise Saint Charles de Foucauld Vitry-le-François

Balade Musicale en France par la Chorale Philippe de Vitry

Eglise Saint Charles de Foucauld Avenue Marcel Bailly Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

18hTout public

Avec la participation exceptionnelle de 2 artistes internationaux Nika Guliashvili, basse et Delphine Malglaive, soprano.

La chorale sera dirigée par Laure Lacoume, cheffe de choeur, et accompagnée par la pianiste, Dominique Taboureaux. .

Eglise Saint Charles de Foucauld Avenue Marcel Bailly Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est chorale.phildevitry@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade Musicale en France par la Chorale Philippe de Vitry

L’événement Balade Musicale en France par la Chorale Philippe de Vitry Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne