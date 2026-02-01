Balade Musicale en France par la Chorale Philippe de Vitry Eglise Saint Charles de Foucauld Vitry-le-François
Balade Musicale en France par la Chorale Philippe de Vitry Eglise Saint Charles de Foucauld Vitry-le-François samedi 28 février 2026.
Eglise Saint Charles de Foucauld Avenue Marcel Bailly Vitry-le-François Marne
18hTout public
Avec la participation exceptionnelle de 2 artistes internationaux Nika Guliashvili, basse et Delphine Malglaive, soprano.
La chorale sera dirigée par Laure Lacoume, cheffe de choeur, et accompagnée par la pianiste, Dominique Taboureaux. .
Eglise Saint Charles de Foucauld Avenue Marcel Bailly Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est chorale.phildevitry@gmail.com
