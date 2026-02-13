BALADE MUSICALE (EN)CHANTÉE, Les Camellias de La Prairie, Alès

BALADE MUSICALE (EN)CHANTÉE Samedi 11 avril, 15h00, 16h00, 17h00 Les Camellias de La Prairie Gard

6€ pour les adultes – Gratuit pour les moins de 18 ans

Début : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T15:40:00+02:00

Fin : 2026-04-11T17:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:40:00+02:00

Laissez-vous embarquer pour une balade musicale, sensible et printanière dans le Parc des Camellias de la Prairie. Une voix et un accordéon s’unissent pour faire écho aux fleurs, à la nature, à la Dame aux camélias. De la Traviata de Verdi à Reynaldo Hahn en passant par Fauré et Rachmaninov, un programme imaginé comme une ode à la nature et à la poésie. Un voyage où le chant et les sens tissent une harmonie subtile entre les êtres et la flore.

BILLETTERIE SUR PLACE OU RÉSERVATION : camelliasdelaprairie@free.fr

Les Camellias de La Prairie 2396 Chemin des Sports, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

