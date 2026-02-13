BALADE MUSICALE (EN)CHANTÉE, Les Camellias de La Prairie, Alès
BALADE MUSICALE (EN)CHANTÉE, Les Camellias de La Prairie, Alès samedi 11 avril 2026.
6€ pour les adultes – Gratuit pour les moins de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T15:40:00+02:00
Fin : 2026-04-11T17:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:40:00+02:00
Laissez-vous embarquer pour une balade musicale, sensible et printanière dans le Parc des Camellias de la Prairie. Une voix et un accordéon s’unissent pour faire écho aux fleurs, à la nature, à la Dame aux camélias. De la Traviata de Verdi à Reynaldo Hahn en passant par Fauré et Rachmaninov, un programme imaginé comme une ode à la nature et à la poésie. Un voyage où le chant et les sens tissent une harmonie subtile entre les êtres et la flore.
BILLETTERIE SUR PLACE OU RÉSERVATION : camelliasdelaprairie@free.fr
Les Camellias de La Prairie 2396 Chemin des Sports, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lecratere.fr/spectacle/balade-musicale-enchantee/ »}] [{« link »: « mailto:camelliasdelaprairie@free.fr »}]
