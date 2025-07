Balade musicale Festival des Monts et des Notes le Village Lus-la-Croix-Haute

Balade musicale Festival des Monts et des Notes le Village Lus-la-Croix-Haute vendredi 25 juillet 2025.

Balade musicale Festival des Monts et des Notes

le Village Office de Tourisme Lus-la-Croix-Haute Drôme

Début : Vendredi 2025-07-25 16:00:00

fin : 2025-07-25 18:00:00

Date(s) :

2025-07-25

Promenade musicale familiale ponctuée de petites formes artistiques.

English :

A musical stroll for the whole family, punctuated by small artistic forms.

German :

Ein musikalischer Familienspaziergang, der von kleinen Kunstformen unterbrochen wird.

Italiano :

Una passeggiata musicale per tutta la famiglia, scandita da una serie di piccole forme d’arte.

Espanol :

Un paseo musical para toda la familia, salpicado de una serie de pequeñas obras de arte.

