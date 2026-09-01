Informations pratiques

Rumersheim-le-Haut

Balade musicale

6 rue d’Ensisheim Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Balade musicale de 5,5km avec 4 haltes. Départs entre 8h et 11h.

Repas dès 11h30 sur réservation et buvette sur place. .

6 rue d’Ensisheim Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 05 58 36

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English :

L’événement Balade musicale Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach