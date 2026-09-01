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AGENDA · Rumersheim-le-Haut

Balade musicale Rumersheim-le-Haut

dimanche 20 septembre 2026 · Rumersheim-le-Haut

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
6 rue d'Ensisheim
Ville
68740 Rumersheim-le-Haut
Département
Haut-Rhin
Tarif

Rumersheim-le-Haut

Balade musicale

6 rue d’Ensisheim Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Balade musicale de 5,5km avec 4 haltes. Départs entre 8h et 11h.

Repas dès 11h30 sur réservation et buvette sur place.   .

6 rue d’Ensisheim Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 05 58 36 

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English :

L’événement Balade musicale Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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