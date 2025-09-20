Balade musicale – Tous en selle ! Atelier Sainte-Marie de Pomier Présilly

Gratuit, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Ce samedi 20 septembre, accompagnez les musiciens à vélo dans une balade musicale et familiale, à la découverte du patrimoine du Salève ! Avec trois étapes emblématiques pour des mini-concerts accessibles à tous :

11h : Église de Bossey : halte musicale autour de Jean-Jacques Rousseau.

14h : Église de Collonges-sous-Salève : évocation de Giuseppe Verdi, qui s’y est marié

17h : Finale à la Chartreuse de Pomier : concert festif et rassembleur dans ce haut lieu patrimonial en renaissance.

Un projet musical, sportif et patrimonial qui incarne l’esprit savoyard : convivial, généreux et ouvert à tous les publics !

Le magasin de vélo d’Vélos à Archamps vous propose de louer un vélo électrique pour la journée à prix réduit : 60 € au lieu de 85 € ! Rendez-vous au magasin à partir de 9h30. Adresse : 338 Rte de Collonges, 74160 Archamps. Inscrivez-vous ici.

Cet événement est organisé par l’association Musiques en Savoie, en collaboration avec Le fil d’Ariane, la ville de Collonges-sous-Salève et l’Atelier Sainte-Marie de Pomier.

À Présilly, en Haute-Savoie, l’atelier Sainte-Marie de Pomier est un espace dédié au développement du « ENSEMBLE » autour d’activités créatives, artistiques et culturelles.

