Balade musicale – Tous en selle ! Eglise de Bossey Bossey

Gratuit, participation libre

Ce samedi 20 septembre, accompagnez les musiciens à vélo dans une balade musicale et familiale, à la découverte du patrimoine du Salève ! Avec trois étapes emblématiques pour des mini-concerts accessibles à tous :

11h : Église de Bossey : halte musicale autour de Jean-Jacques Rousseau.

14h : Église de Collonges-sous-Salève : évocation de Giuseppe Verdi, qui s’y est marié

17h : Finale à la Chartreuse de Pomier : concert festif et rassembleur dans ce haut lieu patrimonial en renaissance.

Un projet musical, sportif et patrimonial qui incarne l’esprit savoyard : convivial, généreux et ouvert à tous les publics !

Le magasin de vélo d’Vélos à Archamps vous propose de louer un vélo électrique pour la journée à prix réduit : 60 € au lieu de 85 € ! Rendez-vous au magasin à partir de 9h30. Adresse : 338 Rte de Collonges, 74160 Archamps. Inscrivez-vous ici.

Cet événement est organisé par l’association Musiques en Savoie, en collaboration avec Le fil d’Ariane, la ville de Collonges-sous-Salève et l’Atelier Sainte-Marie de Pomier.

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 1389}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Ut4ZGeMhJ9glr7LaV8XGVS0M5imSXURBcjlg38TNaogz1A/viewform?usp=dialog »}] Difficile d’évoquer l’Eglise de Bossey sans faire un petit détour par le célèbre habitant du presbytère, au temps où l’église était un temple : «La manière dont je vivais à Bossey me convenait si bien, qu’il ne lui a manqué que de durer plus longtemps pour fixer absolument mon caractère. Les sentiments tendres, affectueux, paisibles, en faisaient le fond. » (Les Confessions, JJ Rousseau, livre premier).

Mais revenons 400 ans avant, quand Bossey dépendait du chapitre de la cathédrale de Genève alors catholique. Après que l’évêque de Genève fut chassé de la ville, en 1538, ses habitants doivent se convertir au protestantisme. L’Eglise de Bossey devint un temple géré par la compagnie des pasteurs de la cathédrale. Quelques tombes sont encore visibles à l’extérieur, adossées au mur qui sépare l’église de la route. Le temps en a effacé les noms, et pourtant elles continuent de témoigner de la foi de nos ancêtres catholiques ou protestants.

Grâce au traité de Turin, le village redevient savoyard et catholique en 1754. Ainsi le temple où Rousseau nous retrace l’épisode de la Bible oubliée est converti en église paroissiale pour le service de Bossey, Crevin, Evordes, la Combe et Troinex. De cette église il ne reste aujourd’hui que le chœur et le clocher. La nef a été reconstruite en 1867 par l’architecte John Gottret de Veyrier dans un style néo-gothique.

En pénétrant dans l’église, c’est un grand Christ en bois qui nous accueille entouré des mots de l’Evangile : « venez à moi, vous tous qui êtes dans la peine et moi je vous soulagerai » Mathieu 11,28. A droite, un grand tableau représente Saint Pierre, patron de l’Eglise. Dans le chœur de l’église on peut voir une résurrection peinte par Modena réalisée en 1949. Les vitraux actuels datent de 1930 et 1954. Une rénovation a été entreprise au début des années 80.

Ce qui frappe dans cette petite église, c’est son extérieur. Elle ressemble davantage à une église romane, trapue, enracinée dans le sol, et semble appeler au rassemblement d’une petite communauté. Aujourd’hui, elle fait signe aux gens de passage et demeure comme un rappel adressé aux foules, toujours plus pressées, de la nécessité de s’arrêter.

