Balade & Musique à Châteaubrun Cuzion
Balade & Musique à Châteaubrun Cuzion dimanche 14 septembre 2025.
Balade & Musique à Châteaubrun
Cuzion Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 12:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Balade & musique à Châteaubrun.
Rendez-vous à 10 h à la passerelle du Cassecou, plage de Montcocu .
Balade de 30 à 45 mn jusqu’à la clairière du château de Chateaubrun, puis concert des Frères Dubz à 11 h à la clarière. .
Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 14 10 42 ocandoil@gmail.com
English :
Stroll & music in Châteaubrun.
German :
Spaziergang & Musik in Châteaubrun.
Italiano :
Passeggiata e musica a Châteaubrun.
Espanol :
Paseo y música en Châteaubrun.
L’événement Balade & Musique à Châteaubrun Cuzion a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Vallée de la Creuse