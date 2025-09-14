Balade & Musique à Châteaubrun Cuzion

Cuzion Indre

Balade & musique à Châteaubrun.
Rendez-vous à 10 h à la passerelle du Cassecou, plage de Montcocu .
Balade de 30 à 45 mn jusqu’à la clairière du château de Chateaubrun, puis concert des Frères Dubz à 11 h à la clarière.   .

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 14 10 42  ocandoil@gmail.com

English :

Stroll & music in Châteaubrun.

German :

Spaziergang & Musik in Châteaubrun.

Italiano :

Passeggiata e musica a Châteaubrun.

Espanol :

Paseo y música en Châteaubrun.

