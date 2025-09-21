Balade Musique et Patrimoine Salle culturelle Grandparigny
Balade Musique et Patrimoine Salle culturelle Grandparigny dimanche 21 septembre 2025.
Balade Musique et Patrimoine
Salle culturelle Parigny Grandparigny Manche
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-21
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la commune de Grandparigny organise « Balade Musique et Patrimoine », 3 lieux et 3 styles de musique à découvrir lors de cette manifestation. Rendez-vous à 14 h sur le parking de la salle culturelle de Parigny puis
– 14h15 concert du Groupe MANNHEIM (musique Pop Rock Folk) à la salle culturelle.
– 15h15 concert du groupe LES MARIE JEANNE (chants polyphoniques des Balkans ou d’ailleurs) à l’église.
– 16h30 concert du Ténor CYRILLE DUBOIS (chanteur de musique classique et lyrique qui a une carrière internationale) dans la cour du château.
Le programme est très varié et est ouvert à tous. L’entrée est libre et gratuite. Venez nombreux découvrir ces artistes ! .
Salle culturelle Parigny Grandparigny 50600 Manche Normandie +33 2 33 49 14 15 animation@grandparigny.fr
