Balade Musique et Patrimoine Salle culturelle Grandparigny

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la commune de Grandparigny organise « Balade Musique et Patrimoine », 3 lieux et 3 styles de musique à découvrir lors de cette manifestation. Rendez-vous à 14 h sur le parking de la salle culturelle de Parigny puis

– 14h15 concert du Groupe MANNHEIM (musique Pop Rock Folk) à la salle culturelle.

– 15h15 concert du groupe LES MARIE JEANNE (chants polyphoniques des Balkans ou d’ailleurs) à l’église.

– 16h30 concert du Ténor CYRILLE DUBOIS (chanteur de musique classique et lyrique qui a une carrière internationale) dans la cour du château.

Le programme est très varié et est ouvert à tous. L’entrée est libre et gratuite. Venez nombreux découvrir ces artistes ! .

Salle culturelle Parigny Grandparigny 50600 Manche Normandie +33 2 33 49 14 15 animation@grandparigny.fr

