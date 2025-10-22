Balade Musique Verte Bessais-le-Fromental

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : Mercredi 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

À partir d’éléments trouvés dans la nature, apprenez à fabriquer des instruments de musique

Au cours d’un atelier de 2h30, alliez balade nature et musique. 5 .

Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13

English :

Learn how to make musical instruments from elements found in nature

German :

Lernen Sie aus Elementen, die Sie in der Natur gefunden haben, Musikinstrumente zu bauen

Italiano :

Utilizzare gli elementi presenti in natura per imparare a costruire strumenti musicali

Espanol :

Utiliza elementos de la naturaleza para aprender a fabricar instrumentos musicales

