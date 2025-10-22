Balade Musique Verte Bessais-le-Fromental
Balade Musique Verte Bessais-le-Fromental mercredi 22 octobre 2025.
Balade Musique Verte
Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Mercredi 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
À partir d’éléments trouvés dans la nature, apprenez à fabriquer des instruments de musique
Au cours d’un atelier de 2h30, alliez balade nature et musique. 5 .
Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13
English :
Learn how to make musical instruments from elements found in nature
German :
Lernen Sie aus Elementen, die Sie in der Natur gefunden haben, Musikinstrumente zu bauen
Italiano :
Utilizzare gli elementi presenti in natura per imparare a costruire strumenti musicali
Espanol :
Utiliza elementos de la naturaleza para aprender a fabricar instrumentos musicales
