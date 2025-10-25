Balade mycologique découverte des champignons D19 Larrau

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes invités à Iraty.

Le monde des champignons sera abordé à travers la découverte de quelques espèces, la place du champignon dans l’écosystème forestier, les aspects méconnus de ce règne. Rendez-vous devant l’accueil des Chalets d’Iraty.

Déplacement en covoiturage (5 min) depuis l’espace d’accueil. Réservations obligatoires. Groupe limité à 20 personnes. Animée par des techniciens de l’Office National des Forêts, cette balade mycologique est réservée au grand public. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29

