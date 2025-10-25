Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade mycologique découverte des champignons D19 Larrau

Balade mycologique découverte des champignons D19 Larrau samedi 25 octobre 2025.

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-25

Vous êtes invités à Iraty.
Le monde des champignons sera abordé à travers la découverte de quelques espèces, la place du champignon dans l’écosystème forestier, les aspects méconnus de ce règne. Rendez-vous devant l’accueil des Chalets d’Iraty.
Déplacement en covoiturage (5 min) depuis l’espace d’accueil. Réservations obligatoires. Groupe limité à 20 personnes. Animée par des techniciens de l’Office National des Forêts, cette balade mycologique est réservée au grand public.   .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 

