Balade mycologique découverte des champignons D19 Larrau
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-25
Vous êtes invités à Iraty.
Le monde des champignons sera abordé à travers la découverte de quelques espèces, la place du champignon dans l’écosystème forestier, les aspects méconnus de ce règne. Rendez-vous devant l’accueil des Chalets d’Iraty.
Déplacement en covoiturage (5 min) depuis l’espace d’accueil. Réservations obligatoires. Groupe limité à 20 personnes. Animée par des techniciens de l’Office National des Forêts, cette balade mycologique est réservée au grand public. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29
