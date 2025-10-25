Balade mystérieuse du soir CANTIERS Vexin-sur-Epte

CANTIERS 4bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25 20:00:00

2025-10-25

À la tombée de la nuit, laissez-vous guider dans les bois pour une balade mystérieuse où les histoires prennent vie sous les étoiles…

Accompagnés d’un conteur, vous partirez à la rencontre des habitants discrets de la nuit la chouette sage, le hibou curieux, la chauve-souris malicieuse ou encore le chevreuil furtif. Au fil du sentier, entre clair-obscur et ombres dansantes, petits et grands découvriront contes et légendes inspirés de ces animaux nocturnes, mêlant réalité naturaliste, frissons légers et magie de l’imaginaire. Des haltes contées ponctueront la balade, où les enfants seront invités à tendre l’oreille, observer la nuit, et peut-être entendre le hululement d’un oiseau de nuit ou le froissement discret d’un chevreuil dans les feuillages…

15€ /personne (25 personnes maximum).

Réservations obligatoires sur notre site internet ou à la boutique de la ferme (espèces, CB ou chèque).

Déguisements vivement conseillés.

Conseillé à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (attention, vous connaissez vos enfants ont-ils trop peur du noir et des bruits de la nuit pour participer ?)

Renseignements au 06 43 31 32 00. .

CANTIERS 4bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com

