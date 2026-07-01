Balade Natura 2000 à la découverte des chauves-souris, Saint-Pierre-de-Maillé, Saint-Pierre-de-Maillé

Informations pratiques

Balade Natura 2000 à la découverte des chauves-souris Vendredi 3 juillet, 21h00 Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Gratuit, ouvert à toutes et tous. Non adapté aux moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Vendredi 3 juillet 2026

Balade Natura 2000 à la découverte des chauves-souris

Saint-Pierre-de-Maillé, de 21h à 23h

Partez à la découverte des chauves-souris et percez leurs mystères en compagnie d’un animateur de Vienne Nature. Quelles sont les idées reçues et les légendes qui leur sont associées ? Comment et où vivent-elles ? Comment s’orientent-elles dans l’obscurité ?

Sortie organisée dans le cadre de la politique européenne Natura 2000. Gratuit, tous publics. Non adapté pour les enfants de moins de 7 ans. Prévoir une lampe et des vêtements adaptés à la météo. Rens. et inscription obligatoire en ligne à ce lien ou au 05 49 88 99 04.

Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.vienne-nature.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549889904 »}] [{« link »: « https://vnacivi.fne-apne.net/civicrm/event/register?cid=0&reset=1&id=29 »}]

Découvrez les chauves-souris du site Natura 2000 de la Basse Vallée de la Gartempe. chauves-souris chiroptères

Pipistrelle commune – Crédit Samuel Ducept, Vienne Nature