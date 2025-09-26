Balade naturaliste à la Prairie de Mauves Chemin de Halage de la Loire Nantes

Balade naturaliste à la Prairie de Mauves Chemin de Halage de la Loire Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 17:30 – 19:00

Gratuit. Inscription obligatoire. Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) d’Écopôle – le réseau de l’environnement, profitez de cette balade hommage naturaliste à la Prairie de Mauves en l’hommage à Jean-Claude Demaure, militant associatif et écologiste, biologiste et élu à l’environnement à la Ville de Nantes (1989 à 2001).Cette balade abordera l’histoire commune entre Bretagne Vivante et l’association La Vache nantaise, dont est issue l’Étable nantaise, le rôle de Jean-Claude Demaure dans la sauvegarde de la race à Bois Joubert, l’intérêt écologique et la composition de la prairie permanente, ainsi que quelques éléments naturalistes.Balade ouverte aux enfants et aux personnes en situation de handicap (attention, le terrain est peu praticable en fauteuil).Gratuit. Inscription obligatoire ICI.

Chemin de Halage de la Loire Nantes 44319

0240485454 https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/balade-avec-les-vaches-sur-la-prairie-de-mauves