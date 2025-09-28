Balade naturaliste à Rochechouart Rochechouart

Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit

2025-09-28

2025-09-28

2025-09-28

Partez à la découverte des paysages où la chute d’un astéroïde de grande taille a laissé des traces il y a plus de 200 millions d’années. Aujourd’hui l’érosion a fait son œuvre. Ouvrez l’œil sur la diversité géologique des roches nées de cet évènement. Grâce au milieu et au patrimoine, l’histoire géologique longtemps restée un mystère vous sera dévoilée.

Au gré d’une balade géologique, ajoutez un peu de botanique, un soupçon d’entomologie à la rencontre de nos amis les insectes, des lectures de paysages, quelques instants de création artistique … et vous obtiendrez un portrait sensible de la diversité géologique et biologique que recèle la réserve. .

Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

