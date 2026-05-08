Balade naturaliste au site de Saint-Nazaire Sarroux Saint Julien
Balade naturaliste au site de Saint-Nazaire Sarroux Saint Julien jeudi 13 août 2026.
Sarroux Saint Julien
Balade naturaliste au site de Saint-Nazaire
Sarroux Saint Julien Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Venez profiter d’une balade naturaliste commentée sur le site de Saint Nazaire à Sarroux-saint-Julien.
Au programme, découverte des gorges de la Dordogne, de la faune et de la flore du site et initiation aux méthodes d’inventaires biologique.
Balade pour petits et grands, n’hésitez pas à nous rejoindre sur le parking du site pour un départ à 10h00 !
Animation gratuite.
Point de rendez-vous 45°24’47.6 N 2°23’29.0 E .
Sarroux Saint Julien 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com
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English : Balade naturaliste au site de Saint-Nazaire
L’événement Balade naturaliste au site de Saint-Nazaire Sarroux Saint Julien a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze