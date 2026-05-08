Sarroux Saint Julien

Balade naturaliste au site de Saint-Nazaire

Sarroux Saint Julien Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez profiter d’une balade naturaliste commentée sur le site de Saint Nazaire à Sarroux-saint-Julien.

Au programme, découverte des gorges de la Dordogne, de la faune et de la flore du site et initiation aux méthodes d’inventaires biologique.

Balade pour petits et grands, n’hésitez pas à nous rejoindre sur le parking du site pour un départ à 10h00 !

Animation gratuite.

Point de rendez-vous 45°24’47.6 N 2°23’29.0 E .

Sarroux Saint Julien 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade naturaliste au site de Saint-Nazaire

L’événement Balade naturaliste au site de Saint-Nazaire Sarroux Saint Julien a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze