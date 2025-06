Balade naturaliste aux grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie 4 juillet 2025 09:30

Mayenne

Balade naturaliste aux grottes de Saulges 650 la Roche brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Début : 2025-07-04 09:30:00

fin : 2025-07-04 11:30:00

2025-07-04

Découvrez la richesse écologique et paysagère de la vallée des grottes avec David MADIOT, responsable des espaces naturels de la communauté de communes des Coëvrons

Puis partez à la rencontre de Pierrick RENOU, éleveur en installation à Saint-Pierre sur Erve, impliqué dans la gestion et la valorisation du site.

RDV à 9h15 sur le parking des Grottes pour un début de visite dès 9h30.

Durée du parcours ; environ 2 heures. Prévoir des chaussures de marche.

Gratuit et ouvert à tous. .

650 la Roche brault

Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

Discover the ecological and landscape wealth of the Vallée des Grottes with David MADIOT, in charge of natural spaces for the Communauté de Communes des Coëvrons

German :

Entdecken Sie den ökologischen und landschaftlichen Reichtum des Höhlentals mit David MADIOT, Verantwortlicher für Naturräume der Communauté de communes des Coëvrons

Italiano :

Scoprite la ricchezza ecologica e paesaggistica della valle delle grotte con David MADIOT, responsabile degli spazi naturali per la comunità di comuni Coëvrons

Espanol :

Descubra la riqueza ecológica y paisajística del valle de las Cuevas con David MADIOT, responsable de espacios naturales de la mancomunidad de municipios de Coëvrons

