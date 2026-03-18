Balade naturaliste Bain de forêt

Relais Nature Hostens Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Lieu de rendez-vous Relais Nature

Le Shinrin-yoku S’immerger pour mieux préserver. S’immerger en forêt, c’est laisser le murmure des arbres apaiser le tumulte intérieur à travers une marche construite comme une méditation en mouvement. Par ce bain sensoriel, les tensions s’effacent tandis que l’esprit redécouvre l’émerveillement. Le bain de forêt ne prend pas uniquement soin de notre santé; il éveille aussi la conscience écologique et transmet par le sensible, un sentiment d’appartenance à la Nature autant que le désir de la protéger.

A travers cette séance dans la pure tradition japonaise (immersion lente et sensorielle) il est proposé d’expérimenter une reconnexion profonde de soi, ainsi qu’une rencontre intime avec le vivant et tous ceux qui le peuplent.

Enfant à partir de 12 ans .

Relais Nature Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79

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English : Balade naturaliste Bain de forêt

L’événement Balade naturaliste Bain de forêt Hostens a été mis à jour le 2026-03-13 par La Gironde du Sud