Balade naturaliste chouette, un hibou ! Armentières

Balade naturaliste chouette, un hibou !

150 Rue des Résistants Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Vous avez discerné quelque chose là-bas dans cet arbre noueux ? Un oiseau ? Était-ce une chouette ou un hibou ? Comment faire la différence ? Surtout au crépuscule ! Venez saisir avec nous tous les points clés pour déceler les secrets de ces animaux incroyables, aux mœurs si particulières.

Pendant cette soirée, vous deviendrez incollable sur ces oiseaux nocturnes. Nous allons vous expliquer ce qu’est un rapace, pourquoi certains sont diurnes et d’autres nocturnes, la différence entre une chouette et un hibou, leurs régimes alimentaires, les milieux dans lesquelles il est possible de les observer, etc. Ensuite, nous irons sur le terrain pour en apercevoir au détour d’un chemin.

**Rendez-vous** 18 h

**Durée** 2 h

Inscription par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou par téléphone au 07 87 38 14 05

**Bon à savoir** prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Prévoir une lampe frontale.

Animation Gratuite

Vous avez discerné quelque chose là-bas dans cet arbre noueux ? Un oiseau ? Était-ce une chouette ou un hibou ? Comment faire la différence ? Surtout au crépuscule ! Venez saisir avec nous tous les points clés pour déceler les secrets de ces animaux incroyables, aux mœurs si particulières.

Pendant cette soirée, vous deviendrez incollable sur ces oiseaux nocturnes. Nous allons vous expliquer ce qu’est un rapace, pourquoi certains sont diurnes et d’autres nocturnes, la différence entre une chouette et un hibou, leurs régimes alimentaires, les milieux dans lesquelles il est possible de les observer, etc. Ensuite, nous irons sur le terrain pour en apercevoir au détour d’un chemin.

**Rendez-vous** 18 h

**Durée** 2 h

Inscription par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou par téléphone au 07 87 38 14 05

**Bon à savoir** prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Prévoir une lampe frontale.

Animation Gratuite .

150 Rue des Résistants Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 7 87 38 14 05 naturepdh@lillemetropole.fr

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English :

Did you see anything over there in that gnarled tree? A bird? Was it an owl? How could you tell the difference? Especially at dusk! Come and join us as we reveal the secrets of these incredible animals.

During this evening, you’ll learn everything there is to know about these nocturnal birds. We’ll explain what a bird of prey is, why some are diurnal and others nocturnal, the difference between an owl and an owl, their diets, the environments in which they can be observed, and much more. Then we’ll head out into the field to catch a glimpse along the way.

**Meeting point**: 6 p.m

**Duration**: 2 h

Register by e-mail at [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) or by telephone on 07 87 38 14 05

**Good to know**: bring weather-appropriate clothing and footwear. Bring a headlamp.

Free event

L’événement Balade naturaliste chouette, un hibou ! Armentières a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme