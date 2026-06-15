Le Mémont

Balade Naturaliste contée

Eglise Le Mémont Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez découvrir les richesses naturelles de la tourbière des Guillemins (flore et faune) hors des sentiers battus, le tout saupoudré d’histoires et de contes mystérieux, magiques, terribles ou humoristiques…

En compagnie du conteur et naturaliste Noël Jeannot. En collaboration avec le Département du Doubs, la Communauté de communes du Pays du Russey, les communes du Bizot et du Mémont. .

Eglise Le Mémont 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 68 26 38 njeannot.old@orange.fr

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English : Balade Naturaliste contée

L’événement Balade Naturaliste contée Le Mémont a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER