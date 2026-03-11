Balade naturaliste couleurs de coccinelle Armentières

Balade naturaliste couleurs de coccinelle

150 Rue des Résistants Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-04-29 11:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Une coccinelle malicieuse se pose et ouvre la porte d’un monde rempli de couleurs. Venez la suivre en famille pour découvrir son univers et en apprendre plus sur elle, tout en douceur.

**Rendez-vous** 10 h 30

**Lieu de départ** entrée des Prés du Hem, 150 rue des Résistants

**Public** enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte

**Bon à savoir** nombre de places limité, sur inscription par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou au 06 22 81 33 72

**Tarif** gratuit

**Conseil** prévoir des vêtements adaptés à la météo

Une coccinelle malicieuse se pose et ouvre la porte d’un monde rempli de couleurs. Venez la suivre en famille pour découvrir son univers et en apprendre plus sur elle, tout en douceur.

**Rendez-vous** 10 h 30

**Lieu de départ** entrée des Prés du Hem, 150 rue des Résistants

**Public** enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte

**Bon à savoir** nombre de places limité, sur inscription par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou au 06 22 81 33 72

**Tarif** gratuit

**Conseil** prévoir des vêtements adaptés à la météo .

150 Rue des Résistants Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 6 22 81 33 72 naturepdh@lillemetropole.fr

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English :

A mischievous ladybug lands and opens the door to a world full of color. Come along with your family to discover her world and learn more about her, in a gentle way.

**Meeting point**: 10:30 am

**Starting point**: Prés du Hem entrance, 150 rue des Résistants

**Audience**: children aged 1-3 accompanied by an adult

**Good to know** limited number of places, please register by e-mail at [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) or call 06 22 81 33 72

**Price** free of charge

**Tip**: bring weather-appropriate clothing

L’événement Balade naturaliste couleurs de coccinelle Armentières a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme