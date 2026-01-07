BALADE NATURALISTE CRIS ET CHANTS DES OISEAUX D901 (Cubières) Cubières

BALADE NATURALISTE CRIS ET CHANTS DES OISEAUX

D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 09:30:00

fin : 2026-03-06 12:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06

Balade naturaliste pour découvrir les cris et chants des oiseaux. Pourquoi les oiseaux chantent ? Reconnaitre les cris et chants des oiseaux lors de la balade. Ouvert à tous.

Durée 2h30 I Prévoir chaussures et vêtements chauds, couvre-chef et jumelles Tarif 15€ I De7 à 12 ans 8€ et de 7 ans Gratuit

RDV parking col des Tribes, au bord de la D901 (Cubières). SUR RÉSERVATION

Tous les vendredis matins, Grégory Chamming’s, guide naturaliste vous propose de découvrir les cris et chants des oiseaux. Pourquoi les oiseaux chantent ? Pourquoi surtout au printemps ? Pourquoi les mâles ? Apprendre à reconnaitre les cris et chants des oiseaux lors de la balade. Initiation ouverte à tous.

∙ Durée environ 2h30

∙ Prévoir chaussures fermées, vêtements chauds, gourde, couvre-chef. N’oubliez pas vos jumelles ! (prêt possible)

∙ Tarifs Plein 15€ Réduit (de 7 à 12 ans) 8€ Moins de 7 ans Gratuit

∙ Réservation obligatoire au 06 16 99 65 90 Grégory Chamming’s, places limitées !

Minimum 6 participants adultes.

RDV sur le parking du Col des Tribes au bord de la D901 (Cubières) .

D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A nature walk to discover the calls and songs of birds. Why do birds sing? Recognize the calls and songs of birds during the walk. Open to all.

Length: 2h30 I Bring: warm shoes and clothing, headgear and binoculars Price: 15? I Ages 7 to 12: 8? and under 7: Free

RDV parking col des Tribes, off the D901 (Cubières). ON RESERVATION

L’événement BALADE NATURALISTE CRIS ET CHANTS DES OISEAUX Cubières a été mis à jour le 2026-01-07 par 48-OT Mont Lozere