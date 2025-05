Balade naturaliste, de l’estran aux jardins, avec Laurent Legrand (l’oiseau arpenteur) – Saint-Vaast-la-Hougue, 22 juin 2025 14:15, Saint-Vaast-la-Hougue.

Manche

Balade naturaliste, de l’estran aux jardins, avec Laurent Legrand (l’oiseau arpenteur) Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-06-22 14:15:00

fin : 2025-06-22 15:30:00

2025-06-22

L’île Tatihou est au cœur d’une géographie riche et complexe, entre terre et mer, à l’abri des vents d’Ouest, blottie dans la rade de SaintVaast-la-Hougue. Ses habitats naturels variés et préservés lui ont valu d’intégrer Natura 2000. Les

espèces marines et terrestres profitent de ces milieux propices à se nourrir, se reposer et/ou se reproduire. Ce n’est pas pour rien que l’île a attiré de nombreux chercheurs du Museum d’histoire naturelle à la fin du 19e pour mener différents

inventaires sur les algues, les poissons ou encore les crustacés. Les oiseaux aussi profitent de la quiétude de Tatihou, tout comme les insectes. Laurent Legrand, naturaliste, accompagnera les participants à cette animation sur un parcours

allant de l’estran aux jardins afin d’observer et de comprendre comment les algues, les mollusques, bivalves ou autres invertébrés vivent sur l’estran, des rochers à la laisse de mer. La promenade se poursuivra dans les jardins, à la découverte des oiseaux de Tatihou !

Animation gratuite à 14h15 et 16h15, tout public, sur réservation au 02.14.29.03.30.

Accès à l’île payant.

Ile Tatihou

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 14 29 03 30

English : Balade naturaliste, de l’estran aux jardins, avec Laurent Legrand (l’oiseau arpenteur)

Tatihou Island lies at the heart of a rich and complex geography, between land and sea, sheltered from the westerly winds, nestling in the Saint-Vaast-la-Hougue roadstead. Its varied, well-preserved natural habitats have earned it Natura 2000 status. The

marine and terrestrial species take advantage of these favorable environments to feed, rest and/or reproduce. It’s not for nothing that the island attracted numerous researchers from the Museum of Natural History in the late 19th century to carry out various

inventories of algae, fish and crustaceans. Birds, too, enjoy Tatihou’s tranquil setting, as do insects. Naturalist Laurent Legrand will accompany participants on a tour of the foreshore

from the foreshore to the gardens, to observe and understand how algae, molluscs, bivalves and other invertebrates live on the foreshore, from the rocks to the sea. The walk continues in the gardens, to discover the birds of Tatihou!

Activities free of charge at 2.15pm and 4.15pm, open to the general public, booking required on 02.14.29.03.30.

Access to the island at an additional cost.

German :

Die Insel Tatihou liegt im Herzen einer reichen und komplexen Geografie, zwischen Land und Meer, geschützt vor den Westwinden, eingebettet in die Reede von SaintVaast-la-Hougue. Aufgrund ihrer vielfältigen und geschützten natürlichen Lebensräume wurde sie in Natura 2000 aufgenommen. Die

sowohl Meeres- als auch Landlebewesen profitieren von diesen günstigen Lebensräumen, um sich zu ernähren, auszuruhen und/oder sich zu vermehren. Nicht umsonst zog die Insel Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche Forscher des Naturhistorischen Museums an, die hier verschiedene Arten von Algen und anderen Meerestieren untersuchten

jahrhunderts eine Vielzahl von Algen, Fischen und Schalentieren. Auch Vögel profitieren von der Ruhe auf Tatihou, ebenso wie Insekten. Der Naturforscher Laurent Legrand begleitet die Teilnehmer auf einem Rundgang

vom Estrand bis zu den Gärten, um zu beobachten und zu verstehen, wie Algen, Muscheln und andere wirbellose Tiere auf dem Estrand leben, von den Felsen bis zur Leine des Meeres. Der Spaziergang wird in den Gärten fortgesetzt, um die Vögel von Tatihou zu entdecken!

Kostenlose Veranstaltung um 14.15 und 16.15 Uhr, für alle Altersgruppen, Reservierung unter 02.14.29.03.30.

Zugang zur Insel kostenpflichtig.

Italiano :

L’isola di Tatihou si trova al centro di una geografia ricca e complessa, tra terra e mare, al riparo dai venti occidentali, incastonata nel porto di Saint-Vaast-la-Hougue. I suoi habitat naturali, vari e ben conservati, le hanno fatto guadagnare lo status di Natura 2000. Le

specie marine e terrestri approfittano di questi ambienti favorevoli per nutrirsi, riposare e/o riprodursi. Non per niente l’isola ha attirato, alla fine del XIX secolo, numerosi ricercatori del Museo di Storia Naturale per svolgere diverse ricerche su alghe, pesci e crostacei

alghe, pesci e crostacei. Anche gli uccelli godono della pace e della tranquillità di Tatihou, così come gli insetti. Laurent Legrand, un naturalista, accompagnerà i partecipanti in un tour della battigia

dalla battigia ai giardini per osservare e capire come alghe, molluschi, bivalvi e altri invertebrati vivono sulla battigia, dalle rocce al mare. La passeggiata proseguirà nei giardini per scoprire gli uccelli di Tatihou!

Attività gratuite alle 14.15 e alle 16.15, aperte al pubblico, su prenotazione al numero 02.14.29.03.30.

L’ingresso all’isola è a pagamento.

Espanol :

La isla de Tatihou se encuentra en el corazón de una geografía rica y compleja, entre la tierra y el mar, al abrigo de los vientos del oeste, enclavada en el puerto de Saint-Vaast-la-Hougue. Sus hábitats naturales, variados y bien conservados, le han valido el estatus Natura 2000. Las

especies marinas y terrestres aprovechan estos entornos favorables para alimentarse, descansar y/o reproducirse. No en vano, la isla atrajo a numerosos investigadores del Museo de Historia Natural a finales del siglo XIX para realizar diversos

inventarios de algas, peces y crustáceos. Las aves también disfrutan de la tranquilidad de Tatihou, al igual que los insectos. Laurent Legrand, naturalista, llevará a los participantes a recorrer la zona costera

desde la orilla hasta los jardines, para observar y comprender cómo viven las algas, los moluscos, los bivalvos y otros invertebrados en la orilla, desde las rocas hasta el mar. El paseo continuará por los jardines para descubrir las aves de Tatihou

Actividades gratuitas a las 14.15 y 16.15 h, abiertas al público en general, previa reserva en el 02.14.29.03.30.

La entrada a la isla es de pago.

