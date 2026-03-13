Balade naturaliste Le marais comme vous ne l’avez jamais vu Armentières

Balade naturaliste Le marais comme vous ne l’avez jamais vu

150 rue des résistants Armentières Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:30:00

fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Le calme du marais est soudain troublé… Araignées, corneilles, chouettes sont effrayés. Quelque chose à changer ! Une présence inconnue cherche à se frayer un chemin parmi eux. Que se passe-t-il ? Nous avons besoin de vous pour protéger ses créatures souvent mal aimées et pourtant extraordinaires.

Les enfants vont au travers d’un jeu découvrir des animaux qui font souvent peur ou qui ont très mauvaises réputations. Ils repartiront avec des anecdotes ou des connaissances sur chacun d’entre eux afin de ne plus avoir peur de ce que l’on ne connaît pas. A noté, le point de rendez-vous est devant le marais des contrebandiers (non à l’entrée).

**Rendez-vous :** 10 h 30 ou 14 h (2 créneaux proposés), à l’entrée du marais des Contrebandiers aux Prés du Hem à Armentières

**Durée ** 1 h 30

**Public :** à partir de 6 ans

**Bon à savoir :** nombre de places limité, sur inscription par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 22 81 33 72 ou 07 87 38 14 05

Le calme du marais est soudain troublé… Araignées, corneilles, chouettes sont effrayés. Quelque chose à changer ! Une présence inconnue cherche à se frayer un chemin parmi eux. Que se passe-t-il ? Nous avons besoin de vous pour protéger ses créatures souvent mal aimées et pourtant extraordinaires.

Les enfants vont au travers d’un jeu découvrir des animaux qui font souvent peur ou qui ont très mauvaises réputations. Ils repartiront avec des anecdotes ou des connaissances sur chacun d’entre eux afin de ne plus avoir peur de ce que l’on ne connaît pas. A noté, le point de rendez-vous est devant le marais des contrebandiers (non à l’entrée).

**Rendez-vous :** 10 h 30 ou 14 h (2 créneaux proposés), à l’entrée du marais des Contrebandiers aux Prés du Hem à Armentières

**Durée ** 1 h 30

**Public :** à partir de 6 ans

**Bon à savoir :** nombre de places limité, sur inscription par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 22 81 33 72 ou 07 87 38 14 05 .

150 rue des résistants Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 6 22 81 33 72 naturepdh@lillemetropole.fr

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English :

The calm of the marsh is suddenly disturbed? Spiders, crows, owls are frightened. Something is about to change! An unknown presence is trying to make its way among them. What’s going on? We need your help to protect these often unloved, yet extraordinary creatures.

Through a game, children will discover animals that are often frightening or have very bad reputations. They will leave with anecdotes and knowledge about each of them, so they won?t be afraid of what they don?t know. Note that the meeting point is in front of the marsh (not at the entrance).

**Meeting point:** 10.30am or 2pm (2 times available), at the entrance to the Marais des Contrebandiers in Prés du Hem, Armentières

**Duration:** 1 h 30

**Audience:** 6 years and over

**Good to know:** limited number of places, registration by e-mail to [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr)

**Contact:** MEL 06 22 81 33 72 or 07 87 38 14 05

L’événement Balade naturaliste Le marais comme vous ne l’avez jamais vu Armentières a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme