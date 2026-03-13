Balade naturaliste Les p’tites trouvailles Sainghin-en-Mélantois

Balade naturaliste Les p’tites trouvailles Sainghin-en-Mélantois mercredi 14 octobre 2026.

Balade naturaliste Les p’tites trouvailles

rue du Bas Sainghin Sainghin-en-Mélantois Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:00:00
fin : 2026-10-14 12:00:00

Date(s) :
2026-10-14

Ramassez des petits trésors de la nature par le biais d’énigmes, de devinettes, de clés de détermination… et en faire une œuvre d’art

**Rendez-vous :** 10 h, parking de l’étang, rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois
**Durée ** 2 h
**Public :** à partir de 6 ans
**Bon à savoir :** nombre de places limité, sur inscription par mail à [ecogardes@lillemetropole.fr](mailto:ecogardes@lillemetropole.fr)
Ramassez des petits trésors de la nature par le biais d’énigmes, de devinettes, de clés de détermination… et en faire une œuvre d’art

**Rendez-vous :** 10 h, parking de l’étang, rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois
**Durée ** 2 h
**Public :** à partir de 6 ans
**Bon à savoir :** nombre de places limité, sur inscription par mail à [ecogardes@lillemetropole.fr](mailto:ecogardes@lillemetropole.fr)   .

rue du Bas Sainghin Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France   ecogardes@lillemetropole.fr

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English :

Collect nature?s little treasures through riddles, guessing games, determination keys? and turn them into a work of art

**Meeting point:** 10 am, parking de l’étang, rue du Bas Sainghin, Sainghin-en-Mélantois
**Duration:** 2 h
**Audience:** 6 years and over
**Good to know:** limited number of places, please register by e-mail at [ecogardes@lillemetropole.fr](mailto:ecogardes@lillemetropole.fr)

L’événement Balade naturaliste Les p’tites trouvailles Sainghin-en-Mélantois a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme

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