Balade naturaliste Les p’tites trouvailles

rue du Bas Sainghin Sainghin-en-Mélantois Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-14 12:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Ramassez des petits trésors de la nature par le biais d’énigmes, de devinettes, de clés de détermination… et en faire une œuvre d’art

**Rendez-vous :** 10 h, parking de l’étang, rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois

**Durée ** 2 h

**Public :** à partir de 6 ans

**Bon à savoir :** nombre de places limité, sur inscription par mail à [ecogardes@lillemetropole.fr](mailto:ecogardes@lillemetropole.fr)

Ramassez des petits trésors de la nature par le biais d’énigmes, de devinettes, de clés de détermination… et en faire une œuvre d’art

**Rendez-vous :** 10 h, parking de l’étang, rue du Bas Sainghin à Sainghin-en-Mélantois

**Durée ** 2 h

**Public :** à partir de 6 ans

**Bon à savoir :** nombre de places limité, sur inscription par mail à [ecogardes@lillemetropole.fr](mailto:ecogardes@lillemetropole.fr) .

rue du Bas Sainghin Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France ecogardes@lillemetropole.fr

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English :

Collect nature?s little treasures through riddles, guessing games, determination keys? and turn them into a work of art

**Meeting point:** 10 am, parking de l’étang, rue du Bas Sainghin, Sainghin-en-Mélantois

**Duration:** 2 h

**Audience:** 6 years and over

**Good to know:** limited number of places, please register by e-mail at [ecogardes@lillemetropole.fr](mailto:ecogardes@lillemetropole.fr)

L’événement Balade naturaliste Les p’tites trouvailles Sainghin-en-Mélantois a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme