Balade naturaliste Les secrets du marais au crépuscule Armentières

Balade naturaliste Les secrets du marais au crépuscule

150 rue des résistants Armentières Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 16:30:00

fin : 2026-10-28 18:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Quand le soleil se couche, les animaux de la nuit se réveil ! Pour eux leur activité ne fait que commencer ! Nous avons tous déjà entendue parler des superstitions sur la corneille, le crapaud ou la chouette ! Quand est-il vraiment ?! Participez à une mini-conférence pour en savoir plus sur les animaux de la nuit et partez en balade dans le marais, alors peut être aurez-vous la chance de les rencontrez. Vous pourrez ainsi comprendre et lutter contre les préjugés qu’ils subissent.

**Rendez-vous :** 16 h 30, devant la grande salle des Prés du Hem à Armentières

**Durée ** 2 h

**Public :** à partir de 8 ans

**Bon à savoir :** nombre de places limité, sur inscription par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 22 81 33 72 ou 07 87 38 14 05

Quand le soleil se couche, les animaux de la nuit se réveil ! Pour eux leur activité ne fait que commencer ! Nous avons tous déjà entendue parler des superstitions sur la corneille, le crapaud ou la chouette ! Quand est-il vraiment ?! Participez à une mini-conférence pour en savoir plus sur les animaux de la nuit et partez en balade dans le marais, alors peut être aurez-vous la chance de les rencontrez. Vous pourrez ainsi comprendre et lutter contre les préjugés qu’ils subissent.

**Rendez-vous :** 16 h 30, devant la grande salle des Prés du Hem à Armentières

**Durée ** 2 h

**Public :** à partir de 8 ans

**Bon à savoir :** nombre de places limité, sur inscription par mail à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 22 81 33 72 ou 07 87 38 14 05 .

150 rue des résistants Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 6 22 81 33 72 naturepdh@lillemetropole.fr

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English :

When the sun goes down, the animals of the night wake up! For them, their activity is just beginning! We’ve all heard superstitions about crows, toads and owls! But when is it really? Join us for a mini-conference to find out more about the animals of the night, and go for a walk in the marsh, so you might have the chance to meet them. You’ll be able to understand and fight against the prejudices they suffer.

**Meeting point:** 4.30pm, in front of the Prés du Hem hall in Armentières

**Duration:** 2 h

**Audience:** ages 8 and up

**Good to know:** limited number of places, registration by e-mail to [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr)

**Contact:** MEL 06 22 81 33 72 or 07 87 38 14 05

L’événement Balade naturaliste Les secrets du marais au crépuscule Armentières a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme