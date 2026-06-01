Balade naturaliste Libellules et demoiselles des Barthes de Lahonce Plaine d’Arbéou Lahonce

Lahonce

Balade naturaliste Libellules et demoiselles des Barthes de Lahonce

Plaine d’Arbéou Lac de Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Lors de cette sortie, partez à la rencontre de ces insectes, au travers des prairies humides et le long des berges du lac Arbéou.

On observe leurs imagos colorés briller au-dessus de l’eau.

Un naturaliste vous explique leur cycle de vie. On évoque notamment la figure du cœur copulatoire formé lors de l’accouplement ou encore le redoutable harpon des larves. Une bonne occasion de s’initier et de se former à une démarche de science participative favorable à la connaissance de la biodiversité et de devenir acteur de la protection de la biodiversité de votre territoire. .

Plaine d’Arbéou Lac de Lahonce Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 cpie.littoral.basque@cpie-hendaye.fr

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English : Balade naturaliste Libellules et demoiselles des Barthes de Lahonce

L’événement Balade naturaliste Libellules et demoiselles des Barthes de Lahonce Lahonce a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque